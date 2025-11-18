Panico all' aeroporto di Fiumicino rapina col cacciavite e botte con gli agenti | 23enne arrestato

Un tunisino di 23 anni è stato arrestato a Fiumicino dopo aver aggredito un dipendente e minacciato i viaggiatori con un cacciavite. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Panico all'aeroporto di Fiumicino, rapina col cacciavite e botte con gli agenti: 23enne arrestato

Fiumicino, rapinatore armato di cacciavite semina il panico all'aeroporto

Panico all'aeroporto di Fiumicino, rapina col cacciavite e botte con gli agenti: 23enne arrestato - Un tunisino di 23 anni è stato arrestato a Fiumicino dopo aver aggredito un dipendente e minacciato i viaggiatori con un cacciavite.

Fiumicino, rapinatore armato di cacciavite semina il panico all'aeroporto - Fiumicino, 18 novembre 2025 – Armato di cacciavite, ha rubato diversi prodotti esposti in uno dei negozi della Terrazza Roma, al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, aggredendo un dipendente e bran ...

Fiumicino, paura in aeroporto: armato di cacciavite rapina un negozio del Terminal 3 e minaccia i presenti: arrestato - Un pregiudicato tunisino di 23 anni è stato bloccato dagli agenti della Polaria intervenuti dopo la segnalazione di un giovane che si aggirava fra i viaggiatori.