Pam Livorno due storici dipendenti licenziati con il test carrello

LIVORNO – La vicenda dei licenziamenti di due storici dipendenti della Pam di Livorno sta suscitando forte preoccupazione tra i lavoratori della grande distribuzione. La Uiltucs Toscana ha segnalato due episodi nei supermercati di Corea e via Roma, dove due addetti con molti anni di servizio sono stati allontanati dopo un controllo interno noto come test carrello. Secondo il sindacato, nel punto vendita di Corea un dipendente con una lunga anzianità sarebbe stato sottoposto a una verifica condotta da ispettori interni che si sono presentati come clienti. Durante il controllo sarebbero stati nascosti alcuni prodotti nel carrello, poi presentati alla cassa per testare l’attenzione del lavoratore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it