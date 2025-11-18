Pallanuoto il Brescia piega il Primorac Kotor e blinda il passaggio ai quarti in Champions League
Missione compiuta per l’ AN Brescia, che batte per i montenegrini del VPK Primorac Kotor con il punteggio di 19-16 nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto: nel Girone C la vittoria dei magiari del Ferencvaros in casa dei romeni dell’Oradea per 5-17, oltre a promuovere gli ungheresi ai quarti di finale, pone i lombardi a +6 sui romeni a due turni dalla conclusione. Il match odierno vede il Brescia riuscire a trovare subito il break in avvio, con i lombardi che nel primo quarto dall’1-1 vanno sul 3-1 e poi sul 4-2. Nella seconda frazione i padroni di casa vanno a più riprese sul +3, ma i montenegrini riescono a rimanere in scia, ed il gap resta di due reti a metà gara, a cui si arriva sull’ 11-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
GIOVANILI ? Di seguito i risultati delle partite di questo weekend del nostro settore giovanile. #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto - facebook.com Vai su Facebook
Dal basket al rugby, dalla pallanuoto al volley: la Brescia che vince | Giornale di Brescia Vai su X
Pallanuoto, il Brescia piega il Primorac Kotor e blinda il passaggio ai quarti in Champions League - Missione compiuta per l'AN Brescia, che batte per i montenegrini del VPK Primorac Kotor con il punteggio di 19- Secondo oasport.it
Champions League M. Brescia vede i quarti, mercoledì gioca Recco - La Champions League prosegue con la quarta giornata della fase a gironi in calendario tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre. Da federnuoto.it
Brescia e Recco ok in Champions. Bene Savona e Trieste in Euro Cup - Si chiude la terza giornata della fase a gironi di Champions League ed Euro Cup di pallanuoto maschile. Come scrive federnuoto.it