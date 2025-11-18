Palestina l’Ong che porta i gazawi via dalla Striscia | Li lasciamo in Sudafrica o Indonesia
Al-Majd Europe è una ong che opera nella Striscia di Gaza. Si presenta come una «organizzazione umanitaria fondata nel 2010 in Germania, specializzata nel fornire aiuti e supporto a comunità musulmane in zone di conflitto». Ha un portale per le donazioni che vanno da 50 a 1.500 dollari, ovvero «il costo del viaggio di una persona». Giovedì 13 settembre ha fatto partire un charter dall’aeroporto israeliano di Ramon con destinazione Nairobi e poi Johannesburg. In Sudafrica ha rilasciato 150 palestinesi provenienti da Gaza e privi dei documenti di viaggio. L’accusa arriva da Al Jazeera e Hareetz: il viaggio è avvenuto in «stretto coordinamento» con le autorità israeliane. 🔗 Leggi su Open.online
