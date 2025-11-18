Pagelle Grande Fratello | Francesca e Simone idra a due teste Mattia non è più un comodino

Roma, 17 novembre 2025 - “Il fine accende la via, ma i mezzi decidono l’eroe”: già da questa affermazione di Simona Ventura all’inizio della puntata di lunedì 17 novembre del Grande Fratello si può ben comprendere la confusione di questa serata. E le pagelle di questa puntata del reality show non possono che tenerne conto. Rasha e Omer: voto Aaaaaah falziiiih. Donatella: voto Non esiste. Francesca e Simone: voto Pelle d’oca. Grazia: voto Facciamo che ci crediamo. Giulia e Flaminia: voto Dai su. Jonas: voto Defibrilla. Mattia: voto Eppur si muove. Rasha e Omer: voto Aaaaaah falziiiih. Non sono stupidi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello: Francesca e Simone idra a due teste, Mattia non è più un comodino

Scopri altri approfondimenti

LE PAGELLE DI SALVATORE ILARIO – 6,5 Sempre sicuro tra i pali, salva il risultato in più occasioni con interventi decisivi. AMATO – 6,5 Giovane di grande prospettiva: personalità e attenzione per tutti i 90 minuti. BLUNDA – 7 Insieme a Minaudo forma una c - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #BrazilGP ? #Norris è perfetto, #Antonelli corre alla grande ma applausi pure ad un grande #Verstappen, terzo dopo il via dai box; tra gli altri, bene Lawson e malissimo Bortoleto, mentre per #Ferrari è un GP da dimenticare #F1 #Formula1 Vai su X

Pagelle Grande Fratello: Francesca e Simone idra a due teste, Mattia non è più un comodino - Nella puntata di lunedì 17 novembre tengono banco finte storie d’amore e presunti triangoli fra i concorrenti del programma ... Si legge su quotidiano.net

Grande Fratello, pagelle puntata 10 novembre 2025: Domenico scaricato in diretta (4), Anita e Jonas cuoricini (7), Donatella esagera con Francesca (4) - Promossi e bocciati della puntata del 10 novembre 2025 del Grande Fratello: le lacrime di Anita, lo scontro tra Donatella e Francesca, Domenico mollato in diretta ... Segnala libero.it

Grande Fratello, pagelle ottava puntata: Rana gracida e Ventura lo fulmina (8), Valentina vince il GF (4) - Nell'ottava puntata del Grande Fratello è successo di tutto: la madre di Benedetta contro Domenico, Francesca cont ... Lo riporta msn.com