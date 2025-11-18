Padova studentessa riconosce il molestatore sul bus | denunciato un 22enne

La minorenne ha avvisato le forze dell’ordine dopo aver rivisto il giovane sul mezzo pubblico. Le verifiche hanno portato all’emissione di un provvedimento interdittivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, studentessa riconosce il molestatore sul bus: denunciato un 22enne

Padova, studentessa riconosce il molestatore sul bus: denunciato un 22enne - La polizia ha identificato e denunciato un 22enne dopo la segnalazione di una studentessa che, sabato mattina a Padova, lo ha riconosciuto come l’autore di un episodio di molestia sessuale avvenuto il ... Scrive msn.com

Riconosce il molestatore sul bus, denuncia e daspo a un 22enne - La polizia ha denunciato sabato mattina a Padova un 22enne per violenza sessuale ai danni di una 17enne. Da ansa.it