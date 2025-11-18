Overlab raccoglie 450 mila euro per la fabbrica decarbonizzata
La storia di Overlab, giovane realtà italiana della CleanTech, nasce dall’idea di costruire un’infrastruttura digitale capace di accompagnare la decarbonizzazione dell’industria manifatturiera europea. Oggi questo progetto compie un passo decisivo grazie a un importante investimento che dà alla startup nuove energie per crescere e incidere sul futuro del settore produttivo. La visione di Overlab Per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
