Ottavia Piccolo porta a Roma Matteotti – Anatomia di un fascismo

Roma, 18 nov. (askanews) – La voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti e con lei l’ascesa di un fenomeno che non smette di essere attuale. Scritto da Stefano Massini, “Matteotti – Anatomia di un fascismo” è uno spettacolo – che debutta per la prima volta a Roma al Teatro Vittoria da martedì 25 a domenica 30 novembre – che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo attraverso le lenti della storia, ma con un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

