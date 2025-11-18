Ospedale di Agropoli avviato l' iter per la riapertura del pronto soccorso | esulta la Cgil
L’Asl di Salerno ha trasmesso ieri ai sindaci e alle organizzazioni sindacali la proposta di modifica dell’atto aziendale che riguarda il Presidio ospedaliero di Agropoli, segnando - si legge in una nota della Fp Cgil - “un passaggio atteso da anni e frutto delle battaglie portate avanti con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
