Osimo senza patente provoca uno schianto | denunciato

Osimo (Ancona), 18 novembre 2025 - Durante le attività di controllo del territorio e delle frazioni, i giorni scorsi, la Polizia Locale di Osimo è intervenuta per i rilievi di un incidente stradale avvenuto a Padiglione in Via di Jesi che ha visto coinvolti un motociclo e un'auto. In base alla ricostruzione effettuata dagli agenti, il motociclista, durante un sorpasso ha urtato l'autovettura che lo precedeva, provocando il sinistro. Nel corso degli accertamenti, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato che il motociclo era privo di copertura assicurativa, oltre ad essere più volte inottemperante all'obbligo di revisione.

