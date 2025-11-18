Orsolini torna a parlare dell’ex Juve Thiago Motta Parole a sorpresa sull’allenatore | Un pazzo rivoluzionario!

Orsolini torna a parlare del suo ex allenatore Thiago Motta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco cos’ha detto sull’ex Juventus. Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, è tornato a parlare dell’ex tecnico Thiago Motta, la cui gestione ha portato il club emiliano al punto più alto della storia recente. In una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, Orsolini ha riconosciuto che moltissime novità sono arrivate con Motta. Sotto la sua guida, il Bologna è diventato una squadra bella da vedere, efficace, capace di ottenere risultati. L’apice è stata la storica qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

