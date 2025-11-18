Oroscopo le Stelle di Branko di martedì 18 novembre | tutti i segni
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 novembre 2025. Ariete Oggi Luna in Scorpione accompagna il ritorno di Mercurio in moto retrogrado nello stesso segno e dà maggiore profondità ai vostri pensieri, non vi accontentate di seguire l'onda ma volete andare a vedere cosa si nasconde dietro certi comportamenti e scelte delle persone che v'interessano, e anche quel che desiderate davvero. Quando il coinvolgimento emotivo è così forte, c'è in effetti un maggiore bisogno di autoanalisi, certe relazioni sono una partita a scacchi, e voi volete vincere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
