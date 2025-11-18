2025-11-18 03:12:00 Il web non parla d’altro: Sta per svolgersi l’attesissimo sorteggio per la Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Molte nazioni si sono già qualificate per essere tra le 48 squadre partecipanti, mentre altre devono ancora essere decise dagli spareggi. I tre co-organizzatori si sono qualificati automaticamente per la finale, in cui l’Argentina difenderà il titolo vinto nel 2022. Ecco i dettagli chiave sul sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026, tra cui data, ora, formato e come guardarlo nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Mondiali 2026: quando sarà il sorteggio?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Orario, data, canale, streaming live online del sorteggio della Coppa del Mondo 2026