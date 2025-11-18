Operaio precipita da un’impalcatura | Ezio muore a 66 anni Aperta un’indagine dalla Procura La tragedia ieri a Ceccano

Una tragedia sul lavoro ha sconvolto la comunità di Ceccano nel pomeriggio di ieri. A perdere la vita è stato Ezio Cretaro, 66enne di Veroli, operaio manovale con anni di esperienza nel settore edilizio. L'uomo è precipitato da un'impalcatura alta circa dieci metri mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un edificio in via Madonna della Pace, nel cuore del centro storico. Le prime ipotesi sulla dinamica. Dalle prime verifiche, l'incidente si sarebbe verificato durante una normale operazione di manutenzione, quando Cretaro avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto.

