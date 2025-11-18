Operaio morto sul lavoro a Piombino il caso in Parlamento | interrogazione di Avs alla ministra Calderone
Dopo lo sciopero dei giorni scorsi e la fiaccolata organizzata per lunedì 17 novembre il caso della morte sul lavoro dell'operaio 64enne Salvatore Parlato, campano di origine ma residente a Venturina Terme, arriva in Parlamento. A presentare un'interrogazione su quanto accaduto nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
