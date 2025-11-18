Operai su un silo per farsi vedere da Urso

Barricati su un silo a 45 metri di altezza per chiedere di sbloccare le risorse finanziarie che possono salvare la loro fabbrica dalla chiusura. Sono un gruppo di operai dell’Eurallumina, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

operai su un silo per farsi vedere da urso

