Open Day alla Scuola dell’Infanzia ‘Emilio Costanzo Piazzoni’ di Castel Cerreto

  La Scuola dellinfanziaEmilio Costanzo Piazzoni’ di Castel Cerreto, frazione di Treviglio, amministrata e gestita dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, apre le proprie porte a genitori e futuri alunni per presentare il progetto formativo dell’anno scolastico 2026-2027. L’Open Day si terrà sabato 22 novembre dalle 9 alle 12 presso la sede della scuola. L’istituto, di origini storiche, rappresenta da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, grazie al suo forte legame con il territorio e alla costante attenzione ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Oggi la scuola ospita una sezione eterogenea di bambini dai 3 ai 6 anni, che frequentano dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 15,30, con servizio mensa incluso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

