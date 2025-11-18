Onu | arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza Astenute Cina e Russia

Il Consiglio di Sicurezza dell’ Onu ha approvato la risoluzione americana che supporto il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per l’enclave palestinese che dovrebbe anche disarmare Hamas. Il testo, modificato più volte durante i delicati negoziati tra i Quindici, ha ottenuto 13 voti a favore e l’astensione di Russia e Cina. L’ambasciatore americano all’Onu Mike Waltz ha definito «storica» la risoluzione adottata. «Sotto la presidenza di Donald Trump gli Stati Uniti continueranno a portare risultati con i nostri partner», ha sottolineato, salutando «l’opportunità di porre fine a decenni di spargimento di sangue e rendere realtà una pace duratura». 🔗 Leggi su Open.online