Omo l’angelo anti-spaccio di Bologna aggredito da un pusher | Voleva ammazzarmi Video
Bologna, 18 novembre 2025 - E’ stato preso per il collo e strattonato, perché lo aveva filmato mentre spacciava crack in via Amendola, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e facendogli così perdere un acquirente. Non contento, però, il pusher lo ha seguito e, a distanza di un giorno, lo ha di nuovo colpito, strappandogli anche la divisa da lavoro. Doppia aggressione ad Ambrose Omo Irogho, per tutti Omo, il 31enne nigeriano noto sui social con il nome di 'Jollytime'. Una sorta di 'angelo custode' che allontana chi spaccia e consuma sostanze stupefacenti ai Giardini Fava e in altre aree sensibili della città, come la Bolognina e alcune vie del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
GOLD NOVEMBER LIERAC Dal 14 al 29 novembre in Farmacia Sant’Angelo torna il mese d’oro dedicato alla bellezza: -25% su tutti i prodotti LIERAC, cofanetti compresi! È il momento perfetto per: - rinnovare la tua routine viso e corpo - anticipare i reg - facebook.com Vai su Facebook
Blitz anti spaccio, 52enne nigeriano tenta di fuggire poi aggredisce i militari: arrestato tra il parco Manin e il condominio Guarda - Blitz dei carabinieri nel triangolo dello spaccio: nigeriano beccato in flagrante dalle forze dell'ordine, prima fugge, poi colpisce i carabinieri nel tentativo di non farsi ... Scrive ilgazzettino.it
Crociata anti-spaccio nel Salento: altri tre arresti. E oggi nuova iniziativa del parroco ad Alliste - Scattano altri tre arresti dopo che il parroco ha acceso i riflettori ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it