Omo l’angelo anti-spaccio di Bologna aggredito da un pusher | Voleva ammazzarmi Video

Ilrestodelcarlino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 18 novembre 2025 - E’ stato preso per il collo e strattonato, perché lo aveva filmato mentre spacciava crack in via Amendola, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e facendogli così perdere un acquirente. Non contento, però, il pusher lo ha seguito e, a distanza di un giorno, lo ha di nuovo colpito, strappandogli anche la divisa da lavoro. Doppia aggressione ad Ambrose Omo Irogho, per tutti Omo, il 31enne nigeriano noto sui social con il nome di 'Jollytime'. Una sorta di 'angelo custode' che allontana chi spaccia e consuma sostanze stupefacenti ai Giardini Fava e in altre aree sensibili della città, come la Bolognina e alcune vie del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omo, l’angelo anti-spaccio di Bologna, aggredito da un pusher: “Voleva ammazzarmi” / Video

