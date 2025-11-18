Omicidio Veronese a Collegno si cerca coltello utilizzato
A Collegno, sulle sponde del fiume Dora, carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche del coltello usato per l’omicidio di Marco Veronese. Le operazioni, guidate dal pm e da Michele Nicastri, reo confesso, sono supportate dall’uso di metal detector. Nicastri ha indicato agli investigatori il punto dove avrebbe gettato l’arma per occultare le prove dell’omicidio dell’imprenditore 39enne. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
