Oltre 1000 calciatori sospesi lo scandalo scommesse sconvolge la Serie A
Il calcio di nuovo sottosopra, un nuovo terremoto scommesse di proporzioni considerevoli: l’indagine è di un volume senza precedenti, le ripercussioni sulla Serie A Hanno sempre un notevole seguito le vicende del mondo del calcio, per la passione dei tifosi e per lo spettacolo che questo sport sa regalare. Ma specialmente negli ultimi anni, ci. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi Paulo Dybala compie 32 anni, e oltre a chiederci come cazzo sia successo è bene ricordare che quello che state per vedere è probabilmente il gol più bello della sua carriera: https://calciatoribrutti.com/gol-piu-bello-di-dybala-amichevole/ Auguri Paulo - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo scandalo scommesse: oltre mille calciatori coinvolti, 27 di Serie A - Il comunicato ufficiale della Federazione e tutte le decisioni. Lo riporta calciomercato.it
Turchia, scandalo scommesse: 19 arrestati tra cui 16 arbitri e 2 dirigenti, sospesi 1.024 calciatori - Tra agli atleti coinvolti nell'inchiesta della Procura di Istanbul, ben 27 atleti appartenenti a Besiktas, Galatasaray e Trabzonspor. Da msn.com