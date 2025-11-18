Olanda arriva l’esordio del classe 2003 Luciano Valente con la Nazionale! Dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20 ha scelto l’Oranje

Calcionews24.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olanda: debutto storico per Luciano Valente che dopo aver indossato la maglia azzurra fino, ha scelto di legarsi allOranje Luciano Valente, giovane talento classe 2003, ha compiuto una scelta significativa per la sua carriera internazionale: dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20, ha deciso di legarsi definitivamente alla nazionale olandese. Il suo percorso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

olanda arriva l8217esordio del classe 2003 luciano valente con la nazionale dopo aver indossato la maglia azzurra fino all8217under 20 ha scelto l8217oranje

© Calcionews24.com - Olanda, arriva l’esordio del classe 2003 Luciano Valente con la Nazionale! Dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20, ha scelto l’Oranje

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Olanda Arriva L8217esordio Classe