Olanda: debutto storico per Luciano Valente che dopo aver indossato la maglia azzurra fino, ha scelto di legarsi all’Oranje Luciano Valente, giovane talento classe 2003, ha compiuto una scelta significativa per la sua carriera internazionale: dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20, ha deciso di legarsi definitivamente alla nazionale olandese. Il suo percorso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Olanda, arriva l’esordio del classe 2003 Luciano Valente con la Nazionale! Dopo aver indossato la maglia azzurra fino all’Under 20, ha scelto l’Oranje