Ok il prezzo è giusto! non più in Rai | Potrebbe far ritorno sulle reti Mediaset

Grandi cambiamenti in vista nei palinsesti televisivi e, soprattutto, cambi repentini da ultimo secondo: per anni Ok, il prezzo è giusto! è stato quel rito televisivo che ci teneva incollati al divano e ci faceva indovinare prezzi improbabili, commentare le vetrine come fossero outfit da red carpet e affezionarci ai suoi volti iconici. Un piccolo mondo pop, colorato e leggero, che sapeva mettere insieme famiglie intere e regalare momenti diventati ormai dei veri e propri cult, grazie anche alla storica conduttrice, Iva Zanicchi, che con la sua simpatia travolgente faceva amare ancora di più il format. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ok, il prezzo è giusto! non più in Rai: “Potrebbe far ritorno sulle reti Mediaset”

