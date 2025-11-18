Ok all’Onu per la risoluzione su Gaza | via libera a una forza di pace nella Striscia 

Xml2.corriere.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Favorevoli al piano di Trump i Paesi arabi e l’Anp. Mosca e Pechino si astengono. Ma Netanyahu è contrario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ok all8217onu per la risoluzione su gaza via libera a una forza di pace nella striscia160

© Xml2.corriere.it - Ok all’Onu per la risoluzione su Gaza: via libera a una forza di pace nella Striscia 

Contenuti che potrebbero interessarti

ok all8217onu risoluzione gazaDall’Onu l’ok alla risoluzione Usa per Gaza - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il piano statunitense per Gaza che autorizza una forza internazionale di stabilizzazione a ... Da lapresse.it

ok all8217onu risoluzione gazaOnu: arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza. Astenute Cina e Russia - E dopo, se ci sono progressi, «potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la ... Lo riporta open.online

ok all8217onu risoluzione gazaCds Onu approva bozza Usa su Gaza, Russia-Cina astenute - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione americana che supporto il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stab ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ok All8217onu Risoluzione Gaza