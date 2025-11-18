Ok all’Onu per la risoluzione su Gaza | via libera a una forza di pace nella Striscia

Favorevoli al piano di Trump i Paesi arabi e l’Anp. Mosca e Pechino si astengono. Ma Netanyahu è contrario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ok all’Onu per la risoluzione su Gaza: via libera a una forza di pace nella Striscia

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione americana che supporto il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave palestinese che dovrebbe anche disarmare Hamas. Il testo - facebook.com Vai su Facebook

Gaza: oggi il voto del Consiglio di sicurezza Onu sulla risoluzione Usa, contrari Hamas e la Russia Vai su X

Dall’Onu l’ok alla risoluzione Usa per Gaza - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il piano statunitense per Gaza che autorizza una forza internazionale di stabilizzazione a ... Da lapresse.it

Onu: arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza. Astenute Cina e Russia - E dopo, se ci sono progressi, «potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la ... Lo riporta open.online

Cds Onu approva bozza Usa su Gaza, Russia-Cina astenute - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione americana che supporto il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stab ... Scrive msn.com