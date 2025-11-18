Ok all’Onu per la risoluzione su Gaza | via libera a una forza di pace nella Striscia
Favorevoli al piano di Trump i Paesi arabi e l’Anp. Mosca e Pechino si astengono. Ma Netanyahu è contrario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione americana che supporto il piano di pace di Donald Trump per Gaza e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave palestinese che dovrebbe anche disarmare Hamas. Il testo - facebook.com Vai su Facebook
