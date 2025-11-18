Oggi 18 novembre Dedicazione delle Basiliche di San Pietro e di San Paolo | il cuore della cristianità
Ricorre oggi la memoria della Dedicazione delle Basiliche di San Pietro e di San Paolo, due edifici di culto pilastri della cristianità. Entrambe sono costruite sulle tombe degli apostoli: le Basiliche di San Pietro e di San Paolo, di cui oggi 18 novembre si commemora la Dedicazione rappresentano due edifici sacri con un ruolo centrale. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
