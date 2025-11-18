Occhio Napoli recupero in extremis? Ecco cosa filtra sull’azzurro

Novità in vista per Napoli-Atalanta. Conte spera di recuperare un altro titolare per il big match del Maradona in programma sabato sera ore 20.45. È infatti sulla via della completa guarigione Leonardo Spinazzola, che potrebbe strappare la convocazione e magari anche uno spezzone di gara. L’ex Roma è stato finora out per un affaticamento agli adduttori rimediato nel corso di Napoli-Como, ed è stato perciò costretto a saltare il match di Champions contro l’Eintracht e quello di campionato sul campo del Bologna. Chance di convocazione. Difficile vedere Spinazzola titolare dal primo minuto secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Occhio Napoli, recupero in extremis? Ecco cosa filtra sull’azzurro

