In un mondo dominato da schermi, notifiche e stimoli digitali, offrire ai bambini la possibilità di vivere momenti di calma, ascolto e immaginazione autentica è un dono prezioso. Da più di dieci anni, Ocarina Player accompagna famiglie in tutto il mondo con un obiettivo chiaro: restituire ai più piccoli la libertà e l’autonomia di ascolto, in sicurezza, ovunque si trovino. Il suo motto – “Libertà e autonomia di ascolto, in sicurezza” – racchiude una filosofia educativa che valorizza la crescita armoniosa del bambino fin dai primissimi mesi di vita. Come ricordiamo anche nell’articolo “Musica in gravidanza: perché fa così bene e quale ascoltare”, i suoni e la voce dei genitori rappresentano per il neonato una delle prime forme di legame e conoscenza del mondo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Ocarina: libertà e autonomia di ascolto, in sicurezza