Nvidia perché alcuni grandi investitori stanno vendendo le azioni dell' azienda più quotata al mondo

Wired.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da SoftBank a Peter Thiel, alcuni grandi nomi scelgono di disfarsi delle proprie partecipazioni nel colosso dei chip dell'AI, preoccupati che l’euforia attorno all’intelligenza artificiale stia creando una bolla speculativa destinata a scoppiare. 🔗 Leggi su Wired.it

nvidia perch233 alcuni grandi investitori stanno vendendo le azioni dell azienda pi249 quotata al mondo

© Wired.it - Nvidia, perché alcuni grandi investitori stanno vendendo le azioni dell'azienda più quotata al mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Nvidia Perch233 Alcuni Grandi