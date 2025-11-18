Nvidia perché alcuni grandi investitori stanno vendendo le azioni dell' azienda più quotata al mondo
Da SoftBank a Peter Thiel, alcuni grandi nomi scelgono di disfarsi delle proprie partecipazioni nel colosso dei chip dell'AI, preoccupati che l’euforia attorno all’intelligenza artificiale stia creando una bolla speculativa destinata a scoppiare. 🔗 Leggi su Wired.it
