Nuovo summit sulla Beko Le richieste di Sacconi | più giovani per Comunanza

Ilrestodelcarlino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è svolto ieri l’atteso summit dedicato al monitoraggio dell’accordo su Beko Europe, riattivato dopo la sospensione dello scorso aprile. Al centro della discussione è emersa la richiesta, da parte delle sigle sindacali, di maggiore trasparenza e di un’accelerazione sugli investimenti promessi dall’azienda. I lavoratori, che hanno rispettato il Piano di uscite volontarie, dopo l’accordo che venne firmato proprio al Mimit la scorsa primavera, ora attendono impegni concreti. Anche Regione ed enti locali chiedono tempi più rapidi nella realizzazione degli interventi programmati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo summit sulla beko le richieste di sacconi pi249 giovani per comunanza

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo summit sulla Beko. Le richieste di Sacconi: più giovani per Comunanza

Approfondisci con queste news

nuovo summit beko richiesteBeko, i conti non tornano: alta tensione - Nel summit a Roma il sottosegretario Bergamotto ha richiamato l’azienda al rispetto degli accordi. Secondo msn.com

nuovo summit beko richiesteTavolo Beko al ministero delle Imprese: occhi puntati sul piano investimenti - Comunanza e Melano attendono le risorse promesse dall'azienda, mentre procedono gli esuberi e la cassa integrazione ... Scrive rainews.it

nuovo summit beko richiesteRilancio del sito Beko. Tre investitori in lizza. Società con Invitalia. Il Comune accelera - Nuova riunione del tavolo al ministero, i sindacati vanno in pressing: "Maggiore condivisione del processo di reindustrializzazione" . Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Summit Beko Richieste