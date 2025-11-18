Al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è svolto ieri l’atteso summit dedicato al monitoraggio dell’accordo su Beko Europe, riattivato dopo la sospensione dello scorso aprile. Al centro della discussione è emersa la richiesta, da parte delle sigle sindacali, di maggiore trasparenza e di un’accelerazione sugli investimenti promessi dall’azienda. I lavoratori, che hanno rispettato il Piano di uscite volontarie, dopo l’accordo che venne firmato proprio al Mimit la scorsa primavera, ora attendono impegni concreti. Anche Regione ed enti locali chiedono tempi più rapidi nella realizzazione degli interventi programmati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo summit sulla Beko. Le richieste di Sacconi: più giovani per Comunanza