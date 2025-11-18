Nuovo incontro sul futuro dei viali alberati
Grande partecipazione all’incontro promosso da Legambiente con i residenti di Campo Parignano, svoltosi giovedì scorso nella sala parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo e che avrà un nuovo appuntamento giovedì 20 novembre alle ore 17. Oltre settanta persone hanno preso parte al confronto dedicato al futuro dei viali alberati del quartiere, in particolare di viale Vellei, che secondo gli esperti rappresenta "un unicum in Italia, in quanto unico viale alberato di ippocastani ancora esistente", come sottolineato da Paolo Prezzavento, vicepresidente del Circolo Legambiente Ascoli Piceno. I cittadini hanno inoltre ricordato che già nel 1924 Campo Parignano disponeva di un Piano Regolatore ispirato ai principi della città-giardino, elemento che conferma il valore storico e paesaggistico dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Martedì… Letterari — un nuovo incontro da non perdere! Domani martedì 18 novembre alle ore 19.00 all’Auditorium San Pio X – Angelo Brizi dialogheremo sul libro “La tomba di San Pietro. La storia dimenticata di Margherita Guarducci” di Tiziana Lupi. In - facebook.com Vai su Facebook
Carta Docente, la Gilda ha richiesto un nuovo incontro con il MIM per chiarimenti su tempistiche ricezione bonus. Leggi il comunicato ? shorturl.at/tEjV4 @CastellanaCarlo Vai su X
Nuovo incontro sul futuro dei viali alberati - Grande partecipazione all’incontro promosso da Legambiente con i residenti di Campo Parignano, svoltosi giovedì scorso nella sala parrocchiale dei ... msn.com scrive
Nuovo Lungomare del Sole: entro marzo completati i lavori fino a viale Cellini - Entro marzo 2026 sarà concluso l’ultimo tratto del primo stralcio del nuovo Lungomare del Sole di viale Torino, in corrispondenza dei viali Canova e Cellini. Segnala msn.com