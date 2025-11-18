nuovo incontro sul futuro dei viali alberati

Grande partecipazione all’incontro promosso da Legambiente con i residenti di Campo Parignano, svoltosi giovedì scorso nella sala parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo e che avrà un nuovo appuntamento giovedì 20 novembre alle ore 17. Oltre settanta persone hanno preso parte al confronto dedicato al futuro dei viali alberati del quartiere, in particolare di viale Vellei, che secondo gli esperti rappresenta "un unicum in Italia, in quanto unico viale alberato di ippocastani ancora esistente", come sottolineato da Paolo Prezzavento, vicepresidente del Circolo Legambiente Ascoli Piceno. I cittadini hanno inoltre ricordato che già nel 1924 Campo Parignano disponeva di un Piano Regolatore ispirato ai principi della città-giardino, elemento che conferma il valore storico e paesaggistico dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

