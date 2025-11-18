Nuovo impianto di risalita di Bormio fuori tempo massimo per le Olimpiadi | Alleanza Verdi Sinistra torna alla carica

Sondriotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già questa estate, Alleanza Verdi - Sinistra Italiana aveva acceso i riflettori sull’affidamento diretto dell’impianto di risalita di Bormio, denunciando i rischi di procedure opache e la totale incompatibilità dei tempi con le Olimpiadi.Fuori tempo massimoOra, queste paure sono diventate realtà. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

