Nuovo Imaie allo scontro con Spotify | Riconosca equi compensi
La riedizione del confronto fra Davide e Golia si svolge nel campo della musica, con il Nuovo Imaie a portare avanti una battaglia per i compensi aggiuntivi spettanti agli artisti per l’utilizzazione digitale delle opere. Una contestazione che si è tramutata in azione legale contro Spotify presentata innanzi al tribunale di Milano. “E’ una causa molto importante. Non credo Spotify la farà arrivare a sentenza, ma se così non fosse potrebbe costituire un precedente, con riflessi internazionali”, osserva a LaPresse Andrea Miccichè, presidente del Nuovo Imaie. Il modello di business del colosso dello streaming, spiega, “è quello della messa a disposizione di brani che l’abbonato sceglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
