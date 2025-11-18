Nuova primaria per Radioterapia Pace prende il posto di Giannini
Maria Paola Pace sarà la nuova primaria del servizio di Radioterapia dell’ ospedale di Macerata. La graduatoria, approvata dalla commissione di concorso (Nunziata D’Abbiero, presidente, Valentina Vanoni, Antonio Stefanelli e, membro di diritto in quanto direttrice sanitaria, Daniela Corsi) la vede, infatti, al primo posto, su sei partecipanti alla prova di selezione indetta dall’Ast. Prenderà il posto di Massimo Giannini, che andrà a riposo alla fine di quest’anno. Al di là dell’esito della prova, tutti concordano sulle qualità della dottoressa Pace, già in forza al reparto e già responsabile della Unità operativa semplice di "Radioterapia intraoperatoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
