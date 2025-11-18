nuova linfa al mercatino albani inaugurati i chioschi lilla e verde

Due chioschi del Mercato Albani, in Bolognina, tornano a essere utilizzati dopo anni di abbandono grazie a un progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune e affidato al Quartiere Navile. L’obiettivo è restituire spazi recuperati a funzioni sociali, culturali e di presidio leggero, in un’area dove convivono diverse fragilità urbane. L’assessore a Economia di vicinato e commercio, Luisa Guidone, ha spiegato che l’intervento fa parte di un’azione più ampia che riguarda tutti i mercati rionali. "Non è stato semplice arrivare a queste progettazioni, ma il lavoro su questi chioschi rientra in una strategia cittadina: abbiamo acquisito le strutture in disuso, che da anni erano un problema per operatori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

