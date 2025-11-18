Nuova linfa al Mercatino Albani Inaugurati i chioschi lilla e verde
Due chioschi del Mercato Albani, in Bolognina, tornano a essere utilizzati dopo anni di abbandono grazie a un progetto di rigenerazione urbana promosso dal Comune e affidato al Quartiere Navile. L’obiettivo è restituire spazi recuperati a funzioni sociali, culturali e di presidio leggero, in un’area dove convivono diverse fragilità urbane. L’assessore a Economia di vicinato e commercio, Luisa Guidone, ha spiegato che l’intervento fa parte di un’azione più ampia che riguarda tutti i mercati rionali. "Non è stato semplice arrivare a queste progettazioni, ma il lavoro su questi chioschi rientra in una strategia cittadina: abbiamo acquisito le strutture in disuso, che da anni erano un problema per operatori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Firmato oggi l’accordo tra CNA Siracusa e il Consorzio della Mandorla di Avola: un percorso condiviso per dare nuova linfa alle produzioni d’eccellenza - facebook.com Vai su Facebook
Artissima 2025: Le conclusioni La presenza di 36 Paesi ha portato nuova linfa, nuove idee, nuove possibilità. Artissima non è una semplice vetrina: è un ecosistema vivo, dove la cultura si fa impresa e l’impresa si fa cultura. #Artissima2025 @LaStampa Vai su X
Nuova linfa al Mercatino Albani. Inaugurati i chioschi lilla e verde - Due chioschi del Mercato Albani, in Bolognina, tornano a essere utilizzati dopo anni di abbandono grazie a un progetto ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
L’intervento al Mercato Albani - L’assessora a Economia di vicinato e commercio, Luisa Guidone, ha spiegato che l’intervento fa parte di un’azi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it