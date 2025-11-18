Nuova Fiat Panda 2027 | nuovo modello si ispira alla Centoventi
Ottima domanda. Sì: molti elementi indicano che la nuova Fiat Panda (prevista attorno al 2026-2027, ma con debutto già annunciato) si ispira fortemente alla concept Centoventi. Ecco un riepilogo di cosa sappiamo finora + qualche ipotesi. Cosa sappiamo finora. Design ispirato alla Centoventi Secondo fonti come Autopromo News, il design della nuova Panda sarà “fortemente ispirato” alla concept Centoventi: linee essenziali, forme squadrate e un approccio minimalista.. Anche AlVolante segnala che alcuni dettagli del frontale (es. barrette inclinate) nei brevetti ricordano la Centoventi.. Allaguida parla di una “rivoluzione epocale”: la Panda cambierà molto rispetto al passato, ed è proprio la Centoventi la base stilistica di questa nuova generazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
