Nubifragio nel Goriziano dal drone il percorso dello smottamento a Cormons – Video

Le immagini dal drone del percorso fatto dalla frana prima di travolgere e distruggere le tre case a Brazzano, frazione di Cormons (Gorizia), causando la morte di due persone. Il movimento franoso si è staccato dalla sommità di una collina che sovrasta la località, dove sono visibili delle vigne. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio nel Goriziano, dal drone il percorso dello smottamento a Cormons – Video

