Non se n’è mai andato | la famiglia e il gruppo di pattinaggio ricordano Andrea Dall’Ara con una targa

Bergamo. “Andrea c’era sempre per la famiglia e per gli amici. Infatti non se n’è mai andato”. Queste le parole di Alessandra, sorella di Andrea Dall’Ara, il ragazzo che nel maggio del 2023 perse la vita in un incidente in moto a soli 30 anni. Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 novembre, al parco Olmi in Malpensata, il Comune di Bergamo ha inaugurato una targa che porta il nome di Andrea, sul cancello di un vialetto a lui dedicato che dalla strada conduce davanti alla 2Skate Arena, la pista di pattinaggio a rotelle dove lui si allenava con il gruppo San Paolo Boys. Dopo la presentazione dell’iniziativa all’interno della struttura, alla quale erano presenti anche i genitori di Andrea, i partecipanti hanno percorso il vialetto in fondo al quale è stata svelata la targa commemorativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

