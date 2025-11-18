Non potrei farcela senza questa squadra | l’importanza del noi per Sinner e i segreti del team dietro il suo successo
“Un anno speciale, con alti e bassi, ma pieno di gratitudine per le persone che mi circondano. Non potrei farcela senza questa squadra”. Con questo messaggio social Jannik Sinner – a meno di 24 ore dal successo contro Carlos Alcaraz – ha voluto ringraziare il suo team. E non smette mai di farlo. Perché nella sua squadra Sinner non ha trovato solo delle affidabili figure professionali, ma un’altra famiglia. Gente fidata, che l’altoatesino vuole sempre accanto: su tutti Simone Vagnozzi (Head coach), Darren Cahill (assistente allenatore) e Umberto Ferrara (preparatore atletico). Che sia un’intervista in tv, a un giornale, pre partita, post partita, Sinner parla sempre di “noi”, mai di “io”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
