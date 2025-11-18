Non ho niente da perdere vado ad ammazzarla e poi mi ammazzo 42enne arrestato

Cataniatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’interessato”. E' il provvedimento emesso dal gip di Caltagirone nei confronti di un 42enne calatino. I fatti risalgono allo scorso 4 ottobre. Quel giorno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

