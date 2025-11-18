Non è andata così Incidente viale Fulvio Testi i video scagionano il guidatore
Un’alba milanese che si tinge di dramma, una corsa disperata, urla che si perdono tra i fari delle ambulanze e la folla attonita. Nessuno avrebbe immaginato che quella notte, in viale Fulvio Testi, si sarebbe scritto un nuovo capitolo di dolore e inquietudine per una città già segnata da troppe tragedie sulle strade. Le immagini che da ore rimbalzano sui social raccontano più di mille parole: una sneaker abbandonata sull’asfalto, il vetro frantumato di una Mercedes Brabus spezzata in due, e un ragazzo che, tra le lacrime, cerca di raggiungere i suoi amici intrappolati nell’abitacolo accartocciato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
