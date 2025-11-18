‘Non aprire prima del 18 novembre’ | doni e disdette delle gemelle Kessler prima del suicidio assistito

Il pacco recapitato all’amica Carolin Reiber: l’ultimo gesto delle gemelle. Carolin Reiber, storica conduttrice tedesca e amica intima delle gemelle Kessler, ha raccontato al Merkur di Monaco il suo ultimo contatto con Alice ed Ellen. Sabato aveva trovato nella cassetta della posta un pacchetto con una sola indicazione: “Aprire il 18 novembre”. Lunedì, appresa la notizia della loro morte, lo ha aperto. Dentro c’erano un biglietto e un dono d’addio “profondamente personale”, di cui Reiber ha scelto di non rivelare i dettagli. La conduttrice conosceva le due artiste da decenni. Ha ricordato première condivise, una cena a Fulda con Chris de Burgh per il musical Robin Hood, un recente viaggio a Bad Wörishofen per il Festival delle Nazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

