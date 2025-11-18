Nomentano Monteverde Eur e non solo | Roma come base di spaccio 30 arresti

Roma, 18 novembre 2025 – Una Roma che si scopre piena di depositi, basi di smistamento e persino confezioni di droga camuffate da innocenti pacchetti di caramelle: è il volto emerso dalle numerose operazioni antidroga della polizia di Stato, che, in due settimane, sono sfociate in oltre 30 arresti di pusher. Nomentano. Il blitz più emblematico risale a ieri, quando, nel quartiere Nomentano, gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia hanno fermato un quarantacinquenne romano, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato proprio mentre rientrava in casa: nervoso, agitato e consapevole che la “partita” fosse ormai chiusa, ha ammesso di nascondere stupefacenti nel suo appartamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

