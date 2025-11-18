No ai pedaggi sulla Milano-Meda | Ora se ne accorge pure la Lega
La Pedemontana nel tratto B2, ovvero sull’attuale Milano-Meda, deve essere gratuita per tutti. Irremovibile la posizione di Brianza Rete Comune, gruppo di opposizione in consiglio provinciale, sul futuro del tratto di Pedemontana che andrà da Lentate sul Seveso a Bovisio Masciago, sostituendo l’attuale Milano-Meda. Per il raggruppamento di centrosinistra, quel tratto di strada deve restare gratis, anche dopo che sarà diventato parte integrante della nuova autostrada. Soprattutto dopo che si sono diffuse le prime stime di costi sull’attraversamento della Brianza da Ovest ad Est tramite Pedemontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Il centrosinistra rivendica la paternità della battaglia contro il pedaggio sulla Milano-Meda. - facebook.com Vai su Facebook
No ai pedaggi sulla Milano-Meda: "Ora se ne accorge pure la Lega" - Sotto i riflettori il tratto di Pedemontana che andrà da Lentate sul Seveso a Bovisio. Si legge su msn.com
La battaglia contro la Milano-Meda a pagamento: 14 sindaci del territorio bussano alla Regione - Un pedaggio che potrà variare tra i 4 e i 6 euro al giorno tra andata e ritorno, non si sa ancora a partire da quando. Riporta espansionetv.it
Milano-Meda, 14 sindaci chiedono esenzione o mitigazione del pedaggio - La richiesta ora è sul tavolo della Regione. mbnews.it scrive