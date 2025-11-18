Nina Dobrev sarà la star del thriller erotico Night Float

La protagonista di The Vampire Diaries sarà coinvolta nella realizzazione del film tratto da uno spettacolo teatrale di Lila Raicek. Nina Dobrev sarà la protagonista e la produttrice di Night Float, un thriller erotico a cui sta lavorando la commediografa e sceneggiatrice Lila Raicek. La produzione del progetto sarà curata da Made Up Stories e Fifth Season e si basa su uno spettacolo teatrale. Cosa racconterà Night Float Lila Raicek adatterà infatti per il grande schermo il suo spettacolo Vertebrae per delineare la storia di Night Float. Il film viene descritto come un'esplorazione del desiderio e del potere, dell'ossessione e del tradimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Nina Dobrev sarà la star del thriller erotico Night Float

