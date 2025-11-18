Nel panorama dei fumetti di casa DC Comics, le scelte stilistiche dei personaggi spesso riflettono situazioni di grande intensità e trasformazione. Recentemente, si è assistito a un curioso parallelo tra due iconici eroi, Rogue degli X-Men e Nightwing di DC, in merito ai loro costumi e alle circostanze che li portano ad adottare look improvvisati. Questo articolo analizza le caratteristiche di questi outfit, il contesto narrativo in cui appaiono e le analogie tra le due figure, evidenziando come le situazioni di duro e imprevedibile combattimento possano influenzare l’equipaggiamento di personaggi di universe differenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nightwing ruba l outfit selvaggio della rogue nella nuova trasformazione