Niente acqua tra Pescara nord e Montesilvano per la sostituzione urgente di componenti idraulici

Ilpescara.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente acqua nella zona di Pescara martedì 18 novembre a causa di un intervento di riparazione.Come informa l'Aca, deve essere effettuata la sostituzione urgente di componenti idraulici.Per questo motivo si comunica l'interruzione dell’erogazione idrica dalle ore 13 fino alle 18:30 salvo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

acqua pescara nord montesilvanoNiente acqua tra Pescara nord e Montesilvano per la sostituzione urgente di componenti idraulici - Niente acqua nella zona di Pescara martedì 18 novembre a causa di un intervento di riparazione. Lo riporta ilpescara.it

Si rompe adduttrice, zona Nord di Pescara senz'acqua - La zona Nord di Pescara è senz'acqua a causa della rottura dell'adduttrice principale in viale Bovio. Da ansa.it

Acqua: interruzione servizio per 27 mila mercoledì 22/3 - Giardino l'erogazione idrica sarà sospesa dalle 8 alle 18 di mercoledì 22 marzo, interessando complessivamente 27 ... Come scrive ansa.it

