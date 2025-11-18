Niente acqua tra Pescara nord e Montesilvano per la sostituzione urgente di componenti idraulici
Niente acqua nella zona di Pescara martedì 18 novembre a causa di un intervento di riparazione.Come informa l'Aca, deve essere effettuata la sostituzione urgente di componenti idraulici.Per questo motivo si comunica l'interruzione dell’erogazione idrica dalle ore 13 fino alle 18:30 salvo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Marina di Pescara torna a sventolare la bandiera dei Blue Marina Awards! Per la seconda volta, il nostro porto turistico ottiene il prestigioso riconoscimento nazionale dedicato all’eccellenza della portualità italiana. Un risultato che conferma il nostro imp - facebook.com Vai su Facebook
Niente acqua tra Pescara nord e Montesilvano per la sostituzione urgente di componenti idraulici - Niente acqua nella zona di Pescara martedì 18 novembre a causa di un intervento di riparazione. Lo riporta ilpescara.it
Si rompe adduttrice, zona Nord di Pescara senz'acqua - La zona Nord di Pescara è senz'acqua a causa della rottura dell'adduttrice principale in viale Bovio. Da ansa.it
Acqua: interruzione servizio per 27 mila mercoledì 22/3 - Giardino l'erogazione idrica sarà sospesa dalle 8 alle 18 di mercoledì 22 marzo, interessando complessivamente 27 ... Come scrive ansa.it