Nessuno tocchi Slim Shady Eminem fa causa all’azienda australiana Swim Shady

«Swim» e «Slim», una lettera e cambia tutto. Una lettera è poca roba ma può rivoluzionare tutto, uno come Eminem, che ha costruito una carriera sulle parole, lo sa bene. Per questo ha deciso di sguinzagliare un team di avvocati e fare causa alla Swim Shady, un’azienda australiana che vende prodotti da spiaggia. La motivazione è che il nome dell’azienda sarebbe troppo simile a quello di Slim Shady, ovvero l’alter ego artistico di Eminem, un nome che il rapper 53enne, all’anagrafe Marshall B. Mathers III, ha registrato come marchio tra il 2000 e il 2004 in tutto il mondo. Secondo Eminem potrebbe suggerire un suo legame con l’azienda, che ha inaugurato la sua attività lo scorso dicembre, e che usufruirebbe gratuitamente della spinta data dal suo nome. 🔗 Leggi su Open.online