Sono otto le partite della notte NBA. Simone Fontecchio mette il suo contributo nella vittoria di misura dei suoi Miami Heat contro i New York Knicks. Finisce 115-113 per Miami al termine di un match dal finale vibrante, con i Knicks che hanno avuto ben tre occasioni per pareggiare l’incontro negli ultimi tredici secondi. Per gli Heat il migliore è Kel’El Ware con una doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi, oltre ad una stoppata decisiva su Karl-Anthony Towns (22 punti e 15 rimbalzi). Un’ottima prestazione di Simone Fontecchio, visto che l’azzurro mette a referto 14 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in venti minuti di utilizzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte. Detroit non si ferma più, Chicago espugna Denver. Bene Fontecchio