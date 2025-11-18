NBA i risultati della notte Detroit non si ferma più Chicago espugna Denver Bene Fontecchio

Sono otto le partite della notte NBA. Simone Fontecchio mette il suo contributo nella vittoria di misura dei suoi Miami Heat contro i New York Knicks. Finisce 115-113 per Miami al termine di un match dal finale vibrante, con i Knicks che hanno avuto ben tre occasioni per pareggiare l’incontro negli ultimi tredici secondi. Per gli Heat il migliore è Kel’El Ware con una doppia doppia da 16 punti e 14 rimbalzi, oltre ad una stoppata decisiva su Karl-Anthony Towns (22 punti e 15 rimbalzi). Un’ottima prestazione di Simone Fontecchio, visto che l’azzurro mette a referto 14 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in venti minuti di utilizzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

