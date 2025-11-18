Nazionali Inter Zielinski e Sucic protagonisti con le rispettive Nazionali | il dato di oggi sulle qualificazioni ai Mondiali
Inter News 24 Nazionali Inter, come hanno giocato i giocatori nerazzurri alle qualificazioni ai Mondiali? Ecco che cosa hanno fatto oggi. Nel match decisivo per la qualificazione ai Mondiali del 2026, la Polonia ha battuto Malta con il punteggio di 3-2, grazie a un gol fondamentale di Piotr Zielinski. Il centrocampista dell’Inter ha messo a segno il gol del definitivo vantaggio all’87’ con un mancino deviato in modo determinante da un difensore avversario. Nonostante il successo, la Polonia dovrà affrontare i playoff per accedere alla competizione internazionale, che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Internews24.com
