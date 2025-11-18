Nazionali i ruoli di Sucic e Modric nella sfida della Croazia | le partite dei giocatori di Inter e Milan in vista del derby

Inter News 24 Nazionali, i centrocampisti rispettivamente di Inter e Milan, che hanno avuto nelle qualificazioni Mondiali di stasera? Le ultime. Petar Sucic dell’ Inter non è sceso nemmeno in campo nella partita tra Montenegro e Croazia, terminata 2-2. Il centrocampista nerazzurro è rimasto a guardare i compagni dalla panchina, con il tecnico Zlatko Dali? che ha scelto altre soluzioni in campo. Nel frattempo, l’altro centrocampista di Serie A, Luka Modric del Milan, ha avuto un impiego limitato. L’ex giocatore del Real Madrid, partito dalla panchina, è subentrato a Ivan Perisic al 78?, per un quarto d’ora di gioco, più il recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nazionali, i ruoli di Sucic e Modric nella sfida della Croazia: le partite dei giocatori di Inter e Milan in vista del derby

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sostegno alunni con disabilità, il 30% dei docenti vorrebbe tornare alle classi differenziali. Anief: tutta colpa della mancata assegnazione della metà dei posti liberi ai ruoli, cambiamo le regole istituendo solo organico di diritto https://anief.org/normativa/legislaz - facebook.com Vai su Facebook

Nazionali, Sucic in panchina in Montenegro-Croazia. Modric subentrato nella ripresa - Zero minuti per il centrocampista nerazzurro e appena uno spezzone di gara per il rossonero in Montenegro- Lo riporta msn.com

Sucic, l'esempio Modric all'Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..." - "Nel calcio ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. tuttosport.com scrive

A tutto Sucic: "Soddisfatto dei rimi mesi all'Inter, sono ambizioso. Modric? Siamo fortunati, godiamoci ogni momento" - E la sua crescita passa anche dalla possibilità di imparare da un campione come Luka Modric: "Godiamoci ogni momento". Riporta calciomercato.com